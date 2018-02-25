6957 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 22:18
Українка встановила новий світовий рекорд
|Олена Костевич
Олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич встановила світовий рекорд у стрільбі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації стрільби України.
У кваліфікації чемпіонату Європи із пневматичної зброї спортсменка набрала 583 очки у вправі ПП-3.
Раніше була інформація, що на Кубку світу у Мюнхені Олена Костевич здобула срібло.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій