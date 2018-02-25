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25.02.2018  22:18

Українка встановила новий світовий рекорд

Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич встановила світовий рекорд у стрільбі.

Про це повідомляє прес-служба Федерації стрільби України.

У кваліфікації чемпіонату Європи із пневматичної зброї спортсменка набрала 583 очки у вправі ПП-3.

Раніше була інформація, що на Кубку світу у Мюнхені Олена Костевич здобула срібло.


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