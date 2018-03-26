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26.03.2018  14:35

Українці виграли дві золоті медалі на змаганнях у Німеччині

Катерина Зеленська і Олег Омельчук

Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді.

Анна Ільїна та Олег Царьков показали найкращі результати у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497,8 очка, випередивши найближчих переслідувачів - італійців - на 1,2 бала.

Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471,3 очка.

Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1,3 бала, пише Xsport.ua.

Раніше була інформація, що Україна виграла ще два "золота" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби.





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