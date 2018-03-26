СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 14:35
Українці виграли дві золоті медалі на змаганнях у Німеччині
|Катерина Зеленська і Олег Омельчук
Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді.
Анна Ільїна та Олег Царьков показали найкращі результати у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497,8 очка, випередивши найближчих переслідувачів - італійців - на 1,2 бала.
Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471,3 очка.
Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1,3 бала, пише Xsport.ua.
Раніше була інформація, що Україна виграла ще два "золота" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
30.03.2016
Юрій Сухоруков: Олімпійську медаль вивіз, але у Донецьку багато чого залишилося
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій