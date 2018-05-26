Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Стрільба
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
190 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.05.2018  09:00

Українець встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі


Українець Олег Омельчук виграв етап Кубку світу з кульової стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м у Мюнхені.

Крім перемоги, Омельчук встановив світовий рекорд у даному виді, набравши 254,6 бали.

Нагадаємо, що в березні Омельчук виграв міжнародний турнір в Дортмунді.





Читай також
Омельчук взяв "золото" на етапі Кубка світу
Омельчук у фіналі Кубку світу зі стрільби показав шостий результат
Костевич, Омельчук, Куліш та Царьков виступлять на Кубку світу з кульової стрільби
Стрільба. Омельчука у фіналі зі стрільби з пістолета з 50-ти метрів не буде
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
09:00
Стрільба. Українець встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі
25.05.2018
23:58
Футбол. Прес-аташе Динамо натякнув журналісту, що дасть квиток на фінал ЛЧ за позитивний матеріал про Суркіса. ВІДЕО
23:40
Футбол. Футбольний фанат смачно нокаутував п'яного дебошира в центрі Києва. ВІДЕО
23:17
ЧС-2018. Три мільйони замовлень: нова форма збірної Нігерії стала хітом для фанатів. ФОТО
22:56
Футбол. Ребров: Кажу Кличку: "Ти зіграв на нуль", а він мені - "Як це на нуль? Не розумію"
22:38
Футбол. Зідан: Не думаємо, що перемога дістанеться саме нам
22:20
Футбол. Бари, ресторани і гарні дівчата: стало відомо, чим цікавляться іспанські журналісти в Києві
21:59
Теніс. Стаховський, попри поразку в кваліфікації, зіграє в основі Ролан Гаррос
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
30.03.2016

Юрій Сухоруков: Олімпійську медаль вивіз, але у Донецьку багато чого залишилося
Срібний призер Олімпіади-2008 в Пекіні Юрій Сухоруков розповів про свою мету виступити на OI-2016 в Ріо та про те, як скучив за рідним Донецьком
Українські лучники виграли командні змагання Європейських ігор. ФОТО і ВІДЕО
Айвазян таки змінив Україну на Росію
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!