Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 09:00
Українець встановив світовий рекорд у кульовій стрільбі
Українець Олег Омельчук виграв етап Кубку світу з кульової стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м у Мюнхені.
Крім перемоги, Омельчук встановив світовий рекорд у даному виді, набравши 254,6 бали.
Нагадаємо, що в березні Омельчук виграв міжнародний турнір в Дортмунді.
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