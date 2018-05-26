Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 10:25
Українка здобула бронзу на етапі Кубку світу з кульової стрільби
|Олена Костевич
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з кульової стрільби в Мюнхені.
Із пістолета на 25 дистанції 25 м Костевич поступилася лише двом китаянкам.
Нагадаємо, що золото етапу в Мюнхені здобув Олег Омельчук.
Минулого року на етапі в Мюнхені Костевич здобула срібло в стрільбі з пістолета на дистанції10 м.
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