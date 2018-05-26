Українка здобула бронзу на етапі Кубку світу з кульової стрільби

Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з кульової стрільби в Мюнхені.

Із пістолета на 25 дистанції 25 м Костевич поступилася лише двом китаянкам.

Нагадаємо, що золото етапу в Мюнхені здобув Олег Омельчук.

Минулого року на етапі в Мюнхені Костевич здобула срібло в стрільбі з пістолета на дистанції10 м.