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26.05.2018  10:25

Українка здобула бронзу на етапі Кубку світу з кульової стрільби

Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка Олена Костевич здобула бронзову нагороду на етапі Кубку світу з кульової стрільби в Мюнхені.

Із пістолета на 25 дистанції 25 м Костевич поступилася лише двом китаянкам.

Нагадаємо, що золото етапу в Мюнхені здобув Олег Омельчук.

Минулого року на етапі в Мюнхені Костевич здобула срібло в стрільбі з пістолета на дистанції10 м.





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