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29.05.2018  14:51

Українці завоювали два золота на етапі Кубка світу

Олена Костевич

Українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук результативно виступили на етапі Кубка світу в Мюнхені.

Олена Костевич впевнено виграла індивідуальні змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції.

Слідом за індивідуальним успіхом Костевич в парі з Омельчуком стала чемпіонкою міксту в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Як відомо, раніше Костевич встановила новий світовий рекорд.





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