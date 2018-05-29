Українці завоювали два золота на етапі Кубка світу

Олена Костевич

Українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук результативно виступили на етапі Кубка світу в Мюнхені.

Олена Костевич впевнено виграла індивідуальні змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції.

Слідом за індивідуальним успіхом Костевич в парі з Омельчуком стала чемпіонкою міксту в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Як відомо, раніше Костевич встановила новий світовий рекорд.