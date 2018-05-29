Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 14:51
Українці завоювали два золота на етапі Кубка світу
|Олена Костевич
Українські стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук результативно виступили на етапі Кубка світу в Мюнхені.
Олена Костевич впевнено виграла індивідуальні змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції.
Слідом за індивідуальним успіхом Костевич в парі з Омельчуком стала чемпіонкою міксту в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Як відомо, раніше Костевич встановила новий світовий рекорд.
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