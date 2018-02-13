На Олімпіаді зафіксували першу провалену допінг-пробу

Кеї Саіто

Японський шорт-трекіст Кеї Саіто відправлений додому через невдалий допінг-тест.

Про це повідомляє Reuters.

Японський спортсмен здав тест в день прибуття до Південної Кореї. Атлет ще не встиг розпочати виступи на Олімпіаді і вже був виключений зі списку-учасників змагань.

Представники збірної Японії заявили, що Сайто було перевірено через кілька годин після прибуття в село спортсменів 4 лютого.

Сайто – резервний спортсмен, він ще не брав участі в олімпійських змаганнях. Здавши аналіз на допінг, він отримав позитивний результат, який показав так званий маскуючий агент в організмі спортсмена, що використовують для приховування заборонених речовин.

"Я шокований цією новиною, я ніколи не намагався приймати допінг. Я ніколи не приймав стероїди, тому мені не потрібно нічого маскувати", - цитує японця olympics.suspilne.

Раніше повідомлялося, що російський біатлоніст втікав від журналістів через паркан.