Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Ковзанярський спорт
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
64 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
22.02.2018  14:29

У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць

 

22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 м у чоловіків.

Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць У Дацзінь. Решта місць на п'єдесталі дісталися господарям змагань.

Раніше була інформація, що норвежець Лоренцен встановив олімпійський рекорд у Пхенчхані на дистанції 500 метрів

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Ковзанярський спорт

Шорт-трек

500 м

Чоловіки

22 лютого

1. У Дацзінь (Китай) - 39,584 - світовий рекорд
2. Хван Дае Хен (Південна Корея) - 39,854
3. Лім Хе Чун (Південна Корея) - 39,919
Читай також
Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
Усі медалі Пхенчхана за 21 лютого, медальний залік
Золото Пхенчхану в бобслеї виграли німецькі спортсменки




Останні публікації
22.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:57
Теніс. Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї
14:41
Біатлон. Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані
14:29
Ковзанярський спорт. У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць
14:20
Футбол. Карпати хочуть отримати за свого нападника 250 тис євро
13:28
Футбол. Український хавбек працевлаштувався в Білорусі
13:08
Футбол. Мессі дотепно потролив Фабрегаса. ВІДЕО
12:52
Біатлон. Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
12:37
Футбол. Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!