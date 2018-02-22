64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 14:29
У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць
22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 м у чоловіків.
Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць У Дацзінь. Решта місць на п'єдесталі дісталися господарям змагань.
Раніше була інформація, що норвежець Лоренцен встановив олімпійський рекорд у Пхенчхані на дистанції 500 метрів
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Ковзанярський спорт
Шорт-трек
500 м
Чоловіки
22 лютого
1. У Дацзінь (Китай) - 39,584 - світовий рекорд
2. Хван Дае Хен (Південна Корея) - 39,854
3. Лім Хе Чун (Південна Корея) - 39,919
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Ковзанярський спорт. У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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