У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць

22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 м у чоловіків.

Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць У Дацзінь. Решта місць на п'єдесталі дісталися господарям змагань.

Раніше була інформація, що норвежець Лоренцен встановив олімпійський рекорд у Пхенчхані на дистанції 500 метрів

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Ковзанярський спорт

Шорт-трек

500 м

Чоловіки

22 лютого

1. У Дацзінь (Китай) - 39,584 - світовий рекорд

2. Хван Дае Хен (Південна Корея) - 39,854

3. Лім Хе Чун (Південна Корея) - 39,919