Пхенчхан-2018. Український лижник Красовський не зміг закінчити гонку. Скіатлон закінчився тріумфом норвежців

Українець Олексій Красовський не закінчив гонку в скіатлоні (15+15), через те, що лідери обігнали його на коло.

Тріумфували ж в даній дисципліні спортсмени з Норвегії.

Чемпіоном Олімпійськиї ігор став Сімен Хегстад Крюгер.

Срібну нагороду виборов Мартін Йонсруд Сундбю.

Третє місце посів їхній співвітчизник Ганс Крістер Холунн

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижні гонки

Скіатлон, 15+15

Чоловіки

11 лютого

1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) – 1:16.20,0

2. Мартін Йонсруд Сундбю (Норвегія) – 8,0

3. Ханс Крістер Холунн (Норвегія) – 9,9

4. Дєніс Спіцов (ОАР) – 12,7

5. Моріс Маніфіка (Франция) – 14,2

6. Даріо Колонья (Швейцарія) – 25,1

7. Ендрю Масгрейв (Великобританія) – 25,7

8. Алекс Харві (Канада) – 33,4...

Олексій Красовський – відстав на коло

Triple celebration for #NOR as Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby and Hans Christer Holund grab #gold, #silver and #bronze in the 15km+15km skiathlon #crosscountryskiing final for men. Congrats! 👏👏👏 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/47WVqCoxwb