Пхенчхан-2018. Український лижник Красовський не зміг закінчити гонку. Скіатлон закінчився тріумфом норвежців
|Олексій Красовський
Українець Олексій Красовський не закінчив гонку в скіатлоні (15+15), через те, що лідери обігнали його на коло.
Тріумфували ж в даній дисципліні спортсмени з Норвегії.
Чемпіоном Олімпійськиї ігор став Сімен Хегстад Крюгер.
Срібну нагороду виборов Мартін Йонсруд Сундбю.
Третє місце посів їхній співвітчизник Ганс Крістер Холунн
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижні гонки
Скіатлон, 15+15
Чоловіки
11 лютого
1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) – 1:16.20,0
2. Мартін Йонсруд Сундбю (Норвегія) – 8,0
3. Ханс Крістер Холунн (Норвегія) – 9,9
4. Дєніс Спіцов (ОАР) – 12,7
5. Моріс Маніфіка (Франция) – 14,2
6. Даріо Колонья (Швейцарія) – 25,1
7. Ендрю Масгрейв (Великобританія) – 25,7
8. Алекс Харві (Канада) – 33,4...
Олексій Красовський – відстав на коло
Triple celebration for #NOR as Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby and Hans Christer Holund grab #gold, #silver and #bronze in the 15km+15km skiathlon #crosscountryskiing final for men. Congrats! 👏👏👏 #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/47WVqCoxwb— Olympics (@Olympics) 11 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що золото в Сноубордингу виборов американець Джерард.
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