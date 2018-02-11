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11.02.2018  10:20

Пхенчхан-2018. Український лижник Красовський не зміг закінчити гонку. Скіатлон закінчився тріумфом норвежців

Олексій Красовський


Українець Олексій Красовський не закінчив гонку в скіатлоні (15+15), через те, що лідери обігнали його на коло.

Тріумфували ж в даній дисципліні спортсмени з Норвегії.

Чемпіоном Олімпійськиї ігор став Сімен Хегстад Крюгер.

Срібну нагороду виборов Мартін Йонсруд Сундбю.

Третє місце посів їхній співвітчизник Ганс Крістер Холунн

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижні гонки

Скіатлон, 15+15

Чоловіки

11 лютого

1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) – 1:16.20,0
2. Мартін Йонсруд Сундбю (Норвегія) – 8,0
3. Ханс Крістер Холунн (Норвегія) – 9,9
4. Дєніс Спіцов (ОАР) – 12,7
5. Моріс Маніфіка (Франция) – 14,2
6. Даріо Колонья (Швейцарія) – 25,1
7. Ендрю Масгрейв (Великобританія) – 25,7
8. Алекс Харві (Канада) – 33,4...

Олексій Красовський – відстав на коло

Нагадаємо, що золото в Сноубордингу виборов американець Джерард.
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