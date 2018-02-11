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11.02.2018  10:38

Пхенчхан-2018. Швидкісний спуск у чоловіків відмінили через буревій

Гірськолижні пагорби у Пхенчхані

Сьогодні, 11 лютого, о 4:00 за київським часом на Олімпіаді в Пхьончхані мали розіграти перший комплект нагород гірськолижники.

Однак чоловічий швидкісний спуск відмінили у зв'язку з поганими погодними умовами.

Пориви вітру сягають 80 км/год, що унеможливлює роботу підйомників.

Старт перенесений, а про дату проведення організатори повідомлять пізніше. Попередньо гонку можуть провести у четвер, 15 лютого, о 4:00 за київським часом. Це призведе до переносу старту гігантського слалома на п'ятницю.

Нагадаємо, що Олексій Красовський не зміг фінішувати в скіатлоні.
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