90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 10:38
Пхенчхан-2018. Швидкісний спуск у чоловіків відмінили через буревій
|Гірськолижні пагорби у Пхенчхані
Сьогодні, 11 лютого, о 4:00 за київським часом на Олімпіаді в Пхьончхані мали розіграти перший комплект нагород гірськолижники.
Однак чоловічий швидкісний спуск відмінили у зв'язку з поганими погодними умовами.
Пориви вітру сягають 80 км/год, що унеможливлює роботу підйомників.
Старт перенесений, а про дату проведення організатори повідомлять пізніше. Попередньо гонку можуть провести у четвер, 15 лютого, о 4:00 за київським часом. Це призведе до переносу старту гігантського слалома на п'ятницю.
Нагадаємо, що Олексій Красовський не зміг фінішувати в скіатлоні.
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