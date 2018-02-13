Українець не зміг фінішувати в гірськолижній комбінації, легендарний австрієць здобув своє перше золото на Олімпіадах
|Марсель Гіршер
Український гірськолижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати в другому виді комбінації - слаломі.
Чемпіоном Олімпійських ігор став знаменитий австрієць Марсель Гіршер.
Срібну медаль виборов француз Алексіс Пінтуро, бронза в іншого француза Віктора Муффа-Жанде.
Зазначимо, що після швидкісного спуску українець посідав 57 місце.
Слід додати, що не зміг фінішувати й один з фаворитів Матіас Майєр з Австрії.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Гірськолижний спорт
Чоловіки
Комбінація, швидкісний спуск + слалом
13 лютого
1. Марсель Гіршер (Австрія) – 2.06,52
2. Алексіс Пінтуро (Франція) – 2.06,75
3. Віктор Муффа-Жанде (Франція) – 2.07,54
4. Марко Шварц (Австрія) – 2.07,87
5. Тед Лігеті (США) – 2.07,97
6. Тома Мермійо-Блонден (Франція) – 2.08,02
...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував.
Congratulations, @MarcelHirscher on his first Olympic #Gold in Men's #AlpineSkiing Combined at #PyeongChang2018!— Olympic Channel (@olympicchannel) 13 лютого 2018 р.
More news here: https://t.co/qS9VLGA7SK @fisalpine @SkiAustria_Men pic.twitter.com/y8ECX8h5Mb
Нагадаємо, що через жахливу помилку українських функціонерів Юлія Джима не потрапила до попереднього старт-листа у мас-старті.
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