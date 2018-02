Українець не зміг фінішувати в гірськолижній комбінації, легендарний австрієць здобув своє перше золото на Олімпіадах

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати в другому виді комбінації - слаломі.

Чемпіоном Олімпійських ігор став знаменитий австрієць Марсель Гіршер.

Срібну медаль виборов француз Алексіс Пінтуро, бронза в іншого француза Віктора Муффа-Жанде.

Зазначимо, що після швидкісного спуску українець посідав 57 місце.

Слід додати, що не зміг фінішувати й один з фаворитів Матіас Майєр з Австрії.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Гірськолижний спорт

Чоловіки

Комбінація, швидкісний спуск + слалом

13 лютого

1. Марсель Гіршер (Австрія) – 2.06,52

2. Алексіс Пінтуро (Франція) – 2.06,75

3. Віктор Муффа-Жанде (Франція) – 2.07,54

4. Марко Шварц (Австрія) – 2.07,87

5. Тед Лігеті (США) – 2.07,97

6. Тома Мермійо-Блонден (Франція) – 2.08,02

...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував.

