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13.02.2018  09:55

Українець не зміг фінішувати в гірськолижній комбінації, легендарний австрієць здобув своє перше золото на Олімпіадах

Марсель Гіршер

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк не зміг фінішувати в другому виді комбінації - слаломі.

Чемпіоном Олімпійських ігор став знаменитий австрієць Марсель Гіршер.

Срібну медаль виборов француз Алексіс Пінтуро, бронза в іншого француза Віктора Муффа-Жанде.

Зазначимо, що після швидкісного спуску українець посідав 57 місце.

Слід додати, що не зміг фінішувати й один з фаворитів Матіас Майєр з Австрії.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Гірськолижний спорт

Чоловіки

Комбінація, швидкісний спуск + слалом

13 лютого

1. Марсель Гіршер (Австрія) – 2.06,52
2. Алексіс Пінтуро (Франція) – 2.06,75
3. Віктор Муффа-Жанде (Франція) – 2.07,54
4. Марко Шварц (Австрія) – 2.07,87
5. Тед Лігеті (США) – 2.07,97
6. Тома Мермійо-Блонден (Франція) – 2.08,02

...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував.

Нагадаємо, що через жахливу помилку українських функціонерів Юлія Джима не потрапила до попереднього старт-листа у мас-старті.
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