101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 11:21
Українець Пасічник показав 36-ий результат у стрибках із трампліну
|Віктор Пасічник
14 лютого у Пхенчхані відбулася одна з дисциплін лижного двоборства - стрибки з трампліна.
Український спортсмен Віктор Пасічник пролетів 89,5 метрів, що принесло йому 84 бали.
Таким чином Пасічник посів 36-ту сходинку перед другим стартом - лижною гонкою на 10 кілометрів. Вона відбудеться 15 лютого.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижне двоборство
Стрибки з трампліну
14 лютого
1. Франц-Йозеф Фогт (Ліхтенштейн) – 130,6 очок
2. Ярл Магнус Ріібер (Норвегія) – 126,9
3. Акіто Ватабе (Японія) – 123,7
...
36. Віктор Пасічник (Україна) – 84,0
Нагадаємо, що легендарний Шон Вайт став триразовим олімпійським чемпіоном зі сноубордингу в Пхенчхані.
Читай також
Останні публікації
14.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
|
10.11.2016
Аблаєв: Для української лижної акробатики ОІ в Кореї можуть стати останніми
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій