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15.02.2018  10:51

Свіндаль став олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску, Ковбаснюк потрапив у топ-50

 Аксель Лунд Свіндаль

Норвезький гірськолижник Аксель Лунд Свіндаль став олімпійським чемпіоном Пхенчхану у швидкісному спуску. 

Він випередив співвітчизника К'єтіля Янсруда та італійця Беата Фойца. 

Зазначимо, що це друге золото для норвежця - раніше він вигравав медаль найвищого гатунку у Ванкувері. 

Українець Іван Ковбаснюк зайнв 49-е місце.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск

15 лютого

1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) - 1.40,25
2. Хьетіль Янсруд (Норвегія) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцарія) - 1.40,43
4. Домінік Паріс (Італія) - 1.40,79
5. Томас Дрессен (Німеччина) - 1.41,03
6. Петер Філлах (Італія) - 1.41,08

Раніше повідомлялося, що у жіночому слаломі-гіганті перше місце зайняла американка Мікейла Шіффрін


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