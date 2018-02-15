Свіндаль став олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску, Ковбаснюк потрапив у топ-50

Аксель Лунд Свіндаль

Норвезький гірськолижник Аксель Лунд Свіндаль став олімпійським чемпіоном Пхенчхану у швидкісному спуску.

Він випередив співвітчизника К'єтіля Янсруда та італійця Беата Фойца.

Зазначимо, що це друге золото для норвежця - раніше він вигравав медаль найвищого гатунку у Ванкувері.

Українець Іван Ковбаснюк зайнв 49-е місце.

15FEB Alpine Skiing - Men’s Downhill



🥇Gold SVINDAL Aksel Lund/ NOR🇳🇴

🥈Silver JANSRUD Kjetil/ NOR🇳🇴

🥉Bronze FEUZ Beat / SUI🇨🇭



Congratulations.🎉 pic.twitter.com/r0rkn5XrT2 — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 15 лютого 2018 р.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск

15 лютого

1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) - 1.40,25

2. Хьетіль Янсруд (Норвегія) - 1.40,37

3. Беат Фойц (Швейцарія) - 1.40,43

4. Домінік Паріс (Італія) - 1.40,79

5. Томас Дрессен (Німеччина) - 1.41,03

6. Петер Філлах (Італія) - 1.41,08

Раніше повідомлялося, що у жіночому слаломі-гіганті перше місце зайняла американка Мікейла Шіффрін.