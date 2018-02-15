Свіндаль став олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску, Ковбаснюк потрапив у топ-50
|Аксель Лунд Свіндаль
Норвезький гірськолижник Аксель Лунд Свіндаль став олімпійським чемпіоном Пхенчхану у швидкісному спуску.
Він випередив співвітчизника К'єтіля Янсруда та італійця Беата Фойца.
Зазначимо, що це друге золото для норвежця - раніше він вигравав медаль найвищого гатунку у Ванкувері.
Українець Іван Ковбаснюк зайнв 49-е місце.
15FEB Alpine Skiing - Men’s Downhill— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 15 лютого 2018 р.
🥇Gold SVINDAL Aksel Lund/ NOR🇳🇴
🥈Silver JANSRUD Kjetil/ NOR🇳🇴
🥉Bronze FEUZ Beat / SUI🇨🇭
Congratulations.🎉 pic.twitter.com/r0rkn5XrT2
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Гірськолижний спорт
Швидкісний спуск
15 лютого
1. Аксель Лунд Свіндаль (Норвегія) - 1.40,25
2. Хьетіль Янсруд (Норвегія) - 1.40,37
3. Беат Фойц (Швейцарія) - 1.40,43
4. Домінік Паріс (Італія) - 1.40,79
5. Томас Дрессен (Німеччина) - 1.41,03
6. Петер Філлах (Італія) - 1.41,08
Раніше повідомлялося, що у жіночому слаломі-гіганті перше місце зайняла американка Мікейла Шіффрін.
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