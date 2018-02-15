103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 12:30
Українка потрапила у топ-50 у розділці, золото взяла норвежка Хага
Норвежка Рагніль Хага стала переможницею гонки із роздільним стартом на 10 км у Пхенчхані.
Срібло взяла шведка Шарлотта Калла, яка раніше вигравала на ОІ-2018 у скіатлоні, бронзу - Маріт Бйорген із Норвегії та Кріста Пярмакоскі із Фінляндії.
Українка Марина Анцибор була 46-ю, а Тетяна Антипенко - 52-ю.
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Індивідуальна гонка, 10 км (С)
1. Рагнхіль Хага (Норвегія) - 25.00,5
2. Шарлотта Калла (Швеція) - 25.20,8
3. Маріт Бьорген (Норвегія) - 25.32,4
3. Кріста Пармакоскі (Фінляндія) - 25.32,4
5. Джессіка Діггінс (США) - 25.35,7
6. Наталі фон Зібенталь (Швейцарія) - 25.50,3...
46. Марина Анцибор (Україна) - +3.18,2...
52. Тетяна Антипенко (Україна) - 3.37,7
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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