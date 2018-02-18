371 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 11:08
Чоловіча збірна Норвегії виграла лижну естафету в Пхенчхані
|Збірна Норвегії
18 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулася чоловіча естафета в лижних гонках.
Перемогу здобула норвезька команда, другими прибігли представники ОАР, а замкнули трійку призерів французи.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижні гонки
Чоловіки
Естафета 4х10 км
18 лютого
1. Норвегія (Дідрік Тонсет, Мартін Йонсруд Сундбю, Сімен Хегстад Крюгер, Йоганнес Клебо) - 1:33.04,0
2. ОАР (Андрєй Ларьков, Алєксандр Большунов, Алєксєй Чєрвоткін, Дєніс Спіцов) - 9,4
3. Франція (Жан Марк Гайяр, Моріс Маніфіка, Клемен Паріссе, Адріан Бекшнайдер) - 36,9
Нагадаємо, що жіночу естафету Пхенчхану виграла також збірна Норвегії.
Читай також
Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
10.11.2016
Аблаєв: Для української лижної акробатики ОІ в Кореї можуть стати останніми
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій