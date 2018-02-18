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18.02.2018  11:08

Чоловіча збірна Норвегії виграла лижну естафету в Пхенчхані

Збірна Норвегії

18 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулася чоловіча естафета в лижних гонках.

Перемогу здобула норвезька команда, другими прибігли представники ОАР, а замкнули трійку призерів французи.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижні гонки

Чоловіки

Естафета 4х10 км

18 лютого

1. Норвегія (Дідрік Тонсет, Мартін Йонсруд Сундбю, Сімен Хегстад Крюгер, Йоганнес Клебо) - 1:33.04,0
2. ОАР (Андрєй Ларьков, Алєксандр Большунов, Алєксєй Чєрвоткін, Дєніс Спіцов) - 9,4
3. Франція (Жан Марк Гайяр, Моріс Маніфіка, Клемен Паріссе, Адріан Бекшнайдер) - 36,9

Нагадаємо, що жіночу естафету Пхенчхану виграла також збірна Норвегії.
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