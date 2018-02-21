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21.02.2018  12:59

Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті

 Джессі Діггінс та Кіккан Рендалл взяли історичне золото для США/USA Today

Кіккан Рендалл та Джессіка Діггінс стали переможцями командного спринту на Олімпійських іграх у Пхенчхані. 

На фініші американки випередили на 0,2 секунди знаменитих шведок Шарлотту Каллу та Стіну Нільссон. Бронзу у змаганнях взяли норвежки Маріт Бйорґен та Майкен Фалла. 

Зазначимо, що ця медаль стала першою для представників жіночої збірної США за весь час виступу на Олімпійських іграх. 

Також варто додати, що Маріт Бйорген виграла у складі збірної Норвегії естафету 4 по 5 км.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижні гонки

Командний спринт

Жінки

21 лютого

1. США (Кіккан Рендалл, Джессіка Діггінс) - 15.54,4
2. Швеція (Шарлотта Калла, Стіна Нільссон) - відставання 0,2
3. Норвегія (Маріт Бйорґен, Майкен Фалла) - 3,0
4. Швейцарія (Надін Фендріх, Лаурін ван дер Ґраф) - 21,3
5. Фінляндія (Марі Лаукканен, Кріста Пармакоскі) - 22,7
6. Словенія (Оленка Чебашек, Анамарія Лампіч) - 31,8
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