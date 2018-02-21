Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті
|Джессі Діггінс та Кіккан Рендалл взяли історичне золото для США/USA Today
Кіккан Рендалл та Джессіка Діггінс стали переможцями командного спринту на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
На фініші американки випередили на 0,2 секунди знаменитих шведок Шарлотту Каллу та Стіну Нільссон. Бронзу у змаганнях взяли норвежки Маріт Бйорґен та Майкен Фалла.
Зазначимо, що ця медаль стала першою для представників жіночої збірної США за весь час виступу на Олімпійських іграх.
21FEB Cross-Country Skiing - Ladies’ Team Sprint Free— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 лютого 2018 р.
2/21 크로스컨트리 스키 - 여자 팀 스프린트 프리
Gold🥇 United States of America
Silver🥈 Sweden
Bronze🥉 Norway
Congratulations!축하합니다!🎉 pic.twitter.com/oJ2BsOL3Uh
Також варто додати, що Маріт Бйорген виграла у складі збірної Норвегії естафету 4 по 5 км.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижні гонки
Командний спринт
Жінки
21 лютого
1. США (Кіккан Рендалл, Джессіка Діггінс) - 15.54,4
2. Швеція (Шарлотта Калла, Стіна Нільссон) - відставання 0,2
3. Норвегія (Маріт Бйорґен, Майкен Фалла) - 3,0
4. Швейцарія (Надін Фендріх, Лаурін ван дер Ґраф) - 21,3
5. Фінляндія (Марі Лаукканен, Кріста Пармакоскі) - 22,7
6. Словенія (Оленка Чебашек, Анамарія Лампіч) - 31,8
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
10.11.2016
Аблаєв: Для української лижної акробатики ОІ в Кореї можуть стати останніми
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій