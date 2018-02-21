Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті

Джессі Діггінс та Кіккан Рендалл взяли історичне золото для США/USA Today

Кіккан Рендалл та Джессіка Діггінс стали переможцями командного спринту на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

На фініші американки випередили на 0,2 секунди знаменитих шведок Шарлотту Каллу та Стіну Нільссон. Бронзу у змаганнях взяли норвежки Маріт Бйорґен та Майкен Фалла.

Зазначимо, що ця медаль стала першою для представників жіночої збірної США за весь час виступу на Олімпійських іграх.

21FEB Cross-Country Skiing - Ladies’ Team Sprint Free

2/21 크로스컨트리 스키 - 여자 팀 스프린트 프리



Gold🥇 United States of America

Silver🥈 Sweden

Bronze🥉 Norway



Congratulations!축하합니다!🎉 pic.twitter.com/oJ2BsOL3Uh — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 лютого 2018 р.

Також варто додати, що Маріт Бйорген виграла у складі збірної Норвегії естафету 4 по 5 км.

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Лижні гонки

Командний спринт

Жінки

21 лютого

1. США (Кіккан Рендалл, Джессіка Діггінс) - 15.54,4

2. Швеція (Шарлотта Калла, Стіна Нільссон) - відставання 0,2

3. Норвегія (Маріт Бйорґен, Майкен Фалла) - 3,0

4. Швейцарія (Надін Фендріх, Лаурін ван дер Ґраф) - 21,3

5. Фінляндія (Марі Лаукканен, Кріста Пармакоскі) - 22,7

6. Словенія (Оленка Чебашек, Анамарія Лампіч) - 31,8