"Я третя?!" Швецька лижниця не знала, що здобула бронзу Пхенчхана
|Стіна Нільссон радіє неочікуваній медалі
25 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбувся жіночий лижний мас-старт на 30 кілометрів класичним стилем.
Володарка бронзової медалі Стіна Нільссон лише після фінішу дізналася, що вона підніметься на п'єдистал.
"Я думала, що стала четвертою. Під час гонки я не вловила, що сталося зі Штадлобер. Я думала, що вона втекла у відрив. Мені кричали наші, що я борюся за медаль. Але я думала, що потрібно наздоганяти Крісту, щоб її завоювати", - розповіла лижниця.
"Я боролася всю дорогу і думала, що фінішувала четвертою і що все одно це дуже хороша гонка. А потім побачила, що у фінішній зоні зі мною тільки дві дівчини і подумала: "Ой, ні, це ж бронза!" - цитує Нільссон Трибуна.
Нагадаємо, що перемогу в цій гонці здобула норвежка Бйорген, перевершивши рекорд Бьорндалена за кількістю нагород на зимових Олімпійських іграх.
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