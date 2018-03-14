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14.03.2018  09:20

Шишкова виграла бронзу в спринті Паралімпіади

Оксана Шишкова

Українська лижниця Оксана Шишкова виграла бронзову медаль в спринті лижних гонок на 1,5 км серед спортсменів з вадами зору.

Вона поступилася переможниці 15 секунд.

У спринті лижних гонок на 1,5 км стоячи Людмила Ляшенко фінішувала 5-ю. Григорій Вовчинський в цій же дисципліні серед чоловіків показав 6-й результат.

У спринті лижних гонок на 1,1 км сидячи Тарас Радь фінішував 5-м.

Раніше повідомлялося, що  українець завоював золото Пхенчхана у 20-кілометровій гонці.





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