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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 09:20
Шишкова виграла бронзу в спринті Паралімпіади
|Оксана Шишкова
Українська лижниця Оксана Шишкова виграла бронзову медаль в спринті лижних гонок на 1,5 км серед спортсменів з вадами зору.
Вона поступилася переможниці 15 секунд.
У спринті лижних гонок на 1,5 км стоячи Людмила Ляшенко фінішувала 5-ю. Григорій Вовчинський в цій же дисципліні серед чоловіків показав 6-й результат.
У спринті лижних гонок на 1,1 км сидячи Тарас Радь фінішував 5-м.
Раніше повідомлялося, що українець завоював золото Пхенчхана у 20-кілометровій гонці.
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