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289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 14:28
Українка виставила на аукціон подарунковий телефон з ОІ-2018
|Ольга Книш
Українська гірськолижниця Ольга Книш виставила на аукціон телефон, який їй вручили на Олімпіаді в Пхенчхані.
Стартова ціна - 1000 доларів.
Виручені кошти українка витратить на розвиток гірськолижного спорту. Книш передасть гроші львівському спортивно-оздоровчого комплексу Евеленч.
Аукціон проходить безпосередньо в коментарях до посту української спортсменки в Facebook.
Як відомо, в Пхенчхані Ольга Книш посіла лише 43-те місце в супергіганті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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