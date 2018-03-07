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07.03.2018  14:28

Українка виставила на аукціон подарунковий телефон з ОІ-2018

Ольга Книш

Українська гірськолижниця Ольга Книш виставила на аукціон телефон, який їй вручили на Олімпіаді в Пхенчхані.

Стартова ціна - 1000 доларів.

Виручені кошти українка витратить на розвиток гірськолижного спорту. Книш передасть гроші львівському спортивно-оздоровчого комплексу Евеленч.

Аукціон проходить безпосередньо в коментарях до посту української спортсменки в Facebook.

Як відомо, в Пхенчхані Ольга Книш посіла лише 43-те місце в супергіганті. 

А у слаломі вона була 53-ю.





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