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11.06.2018  20:34

Білоруська лижниця виступатиме за Україну

Валєнтіна Камінская

Білоруська федерація лижних гонок дозволила білорусці Валєнтінє Камінской виступати за Україну без карантину.

Камінская була єдиною уродженою білоруською лижницею в складі збірної Білорусі на Олімпіаді в Пхенчхані.

У Пхенчхані Камінская стала 47-ю у спринті, 70-ю в гонці на 10 км і 45-ю в гонці на 30 км. На Олімпіаді-2014 в Сочі лижниця зайняла 46-е місце в спринті, пише "Прессбол".

Раніше повідомлялося, що українка виставила на аукціон подарунковий телефон з ОІ-2018.





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