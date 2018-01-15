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15.01.2018  17:17

Україна вперше буде представлена в скелетоні на Олімпіаді

Владислав Гераскевич / facebook.com/IBSFsliding

Скелетоніст Владислав Гераскевич завоював путівку на Олімпійські ігри, тим самим він став першим представником України, який виступить на ОІ в цьому виді спорту.

Кваліфікаційний період на Олімпіаду в скелетоні тривав зі старту сезону аж до 14 січня. Щоб виконати відбірковий норматив спортсменам треба було виступити, як мінімум, на трьох різних трасах, прийнявши участь в п'яти різних стартах. Крім цього претендент на олімпійську ліцензію повинен входити в топ-60 світового рейтингу.

Українець Владислав Гераскевич претендував на ліцензію по третій квоті- для країн, які отримують одну ліцензію. Всього розігрувалося тільки п'ять таких ліцензій, а крім цього по одній ліцензії віддавали кожному континенту.

Але так як Європа, Америка, Океанія і Азія здобули ліцензії по інших квотах, тільки дві континентальні квоти були використані: африканська (отримала Гана) і азіатська (отримала Республіка Корея як господарі Олімпіади). Таким чином звільнилося ще три одиночних ліцензії.

Саме одна з цих ліцензій і дісталася Владиславу Гераскевич. У цьому сезоні він брав участь в шести етапах Кубка світу, а також одного разу виступав на етапі Інтерконтинентального кубку. Сумарно 19-річний Гераскевич набрав 379 очок і посів 46-е місце в світовому рейтингу.

За квотою країн, які здобули одну ліцензію, Владислав не зміг здобути ліцензію, поступившись у сім позицій представнику Швейцарії, але одна з трьох невикористаних континентальних ліцензій дісталася Україні. Крім цього ліцензії здобула Італія та Румунія - також завдяки невикористаним континентальним квотами.

Всього розігрувалося 30 ліцензій на змагання по чоловічому скелетону на Олімпіаду. Вони розподілилися наступним чином: по 3 - Німеччина, олімпійські атлети з Росії, Канада, по 2 - Латвія, США, Великобританія, Республіка Корея, Японія, Австрія, по 1 - Нова Зеландія, Китай, Іспанія, Австралія, Швейцарія, Гана, Італія , Румунія, Україна, пише sportarena.com.

Як відомо, раніше Росію позбавили золота і бронзи Сочі-2014 в скелетоні через допінг.


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