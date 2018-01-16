154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.01.2018 16:59
Українські саночники поїдуть у Пхенчхан: визначилався склад збірної на ОІ-2018
|Українські саночники учасники ОІ-2018/Facebook.com/olympicua
Український санний спорт буде представлено п'ятьма спортсменами на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Про це стало відомо із повідомлення Національного олімпійського комітету України.
Олімпійські ліцензії вибороли Андрій Мандзій, Антон Дукач, двійка Олександр Оболончик/Роман Захарків та Олена Шмухова.
Українці виступлять у чотирьох видах програми: чоловіча та жіноча одиночки, двійка та командна естафета.
Варто зазначити, що Захарків відправиться вже на третю Олімпіаду у своїй кар'єрі.
Раніше стало відомо, що Україну у Пхенчхані буде вперше в історії Ігор представлено у скелетоні.
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