Українські саночники поїдуть у Пхенчхан: визначилався склад збірної на ОІ-2018

Українські саночники учасники ОІ-2018/Facebook.com/olympicua

Український санний спорт буде представлено п'ятьма спортсменами на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Про це стало відомо із повідомлення Національного олімпійського комітету України.

Олімпійські ліцензії вибороли Андрій Мандзій, Антон Дукач, двійка Олександр Оболончик/Роман Захарків та Олена Шмухова.

Українці виступлять у чотирьох видах програми: чоловіча та жіноча одиночки, двійка та командна естафета.

Варто зазначити, що Захарків відправиться вже на третю Олімпіаду у своїй кар'єрі.

Раніше стало відомо, що Україну у Пхенчхані буде вперше в історії Ігор представлено у скелетоні.