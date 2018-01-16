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16.01.2018  16:59

Українські саночники поїдуть у Пхенчхан: визначилався склад збірної на ОІ-2018

 Українські саночники учасники ОІ-2018/Facebook.com/olympicua

Український санний спорт буде представлено п'ятьма спортсменами на Олімпійських іграх у Пхенчхані

Про це стало відомо із повідомлення Національного олімпійського комітету України.

Олімпійські ліцензії вибороли Андрій Мандзій, Антон Дукач, двійка Олександр Оболончик/Роман Захарків та Олена Шмухова. 

Українці виступлять у чотирьох видах програми: чоловіча та жіноча одиночки, двійка та командна естафета. 

Варто зазначити, що Захарків відправиться вже на третю Олімпіаду у своїй кар'єрі. 

Раніше стало відомо, що Україну у Пхенчхані буде вперше в історії Ігор представлено у скелетоні.
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