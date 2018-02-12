Олімпійський атлет з Росії: Американці з нами не вітаються, ну й пішли вони в дупу

Нікіта Трєгубов / AFP

Представники Сполучених штатів Америки не вітаються з російськими спортсменами.

Про це заявив представник ОАР Нікіта Трєгубов.

"Американці зі мною не вітаються, а я з ними. Нічого страшного. А, і ще британці. Чому? Не знаю. Мені взагалі по цимбалах. Не вітаються, ну й пішли в дупу", - сказав скелетоніст.

"Просто вони політично проти нас налаштовані. Юніори віталися, а ось ці, на Кубку світу - ні. Ну і добре. Мені все одно", - цитує Трєгубова Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що ОАР посіли друге місце в командному турнірі фігуристів.