251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 11:39
Гераскевич показав сьомий результат у скелетоні Пхенчхану
|Владислав Гераскевич
14 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбулися тренувальні заїзди скелетоністів.
Українець Владислав Гераскевич посів сьому сходинку за підсумками спроб.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Санний спорт
Скелетон
Чоловіки
14 лютого
1. Нікіта Трєгубов (ОАР) - 51,36
...
7. Владислав Гераскевич (Україна) - 0,42
Фінал відбудеться 15 і 16 лютого.
Нагадаємо, що українець Пасічник показав 36-ий результат у стрибках із трампліну.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій