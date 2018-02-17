Відновлення тренуваннь після ОІ скелетониста Гераскевича під питанням через борги родини, пов'язані з подготовкою до Ігор

Владислав Гераскевич / НОК України

Повернення українського скелетониста Владислава Гераскевича до тренувального процесу під питанням через борги родини, які накопичилися в процесі пдготовки до Олімпіади.

Про це заявив батько спртсмена Михайло.

"По поверненню в Україну ми трохи відпочинемо", - зазначив Гераскевич-старший.

"А ось повернення до тренувального процесу стоїть під дуже великим питанням, тому що у нашій родині накопичилися певні борги, пов'язані з підготовкою до Олімпійських ігор", - заявив батько українського атлета.

"Так як я ніде не перебуваю на роботі в якості тренера, то, звичайно, треба десь працевлаштуватися і відпрацьовувати борги. Якщо я працевлаштуюся, як тренер, то тоді ми будемо мати можливість повернутися до тренувального процесу, якщо ні - не знаю, як все буде відбуватися далі", - цитує Михайла Гераскевича Xsport.

Нагадаємо, що Гераскевич показав найкращий результат України на ОІ-2018.