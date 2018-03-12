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12.03.2018  11:40

Українські синхроністки вдало виступили на етапі Світової серії у Парижі

 

Українські спортсменки вдало виступили на першому у сезоні етапі Світової серії у Парижі.

На змаганнях представниці українського синхронного плавання завоювали 7 нагород, із них 2 - найвищого ґатунку. 

Так, Єлизавета Яхно здобула бронзу в технічній програмі в соло, набравши 88.2743 бали. Тут же четвертою стала ще одна українка Анастасія Савчук (88.0268). Перемогу святкувала росіянка Варвара Суботіна (92.4445), а срібло завоювала японка Юкіко Інуї Такасі (89.5690).

З медаллю виступили українки в технічній програмі в групі, зумівши зайняти третє місце з результатом 89.9400. Золото тут у Росії (93.6476), а срібло - у китаянок (92.5899).

Другий змагальний день приніс збірній України дві золоті медалі. Наші спортсменки стали кращими в довільній програмі групи з результатом 91.6667, залишивши позаду Францію (86.0333) і Білорусь (83.4000).

Також українкам не було рівних в довільній програмі комбінації - 92.1000. У трійку призерів увійшли Іспанія (90.6333) і Китай (86.0667)

Ще три нагороди Україна завоювала в заключний день виступів у Франції. У довільній програмі соло другий стала Єлизавета Яхно (91.5667), яка поступилася тільки росіянці Свєтлані Колєсніченко (95.5000), а в трійку також увійшла японка Юкіко Інуї Такасі (91.0000).

У довільній програмі дуетів "срібним" став виступ Анастасії Савчук та Єлизавети Яхно (91.6000). Тут першими стали кітаянккі Ваньлі Йі і Ванькан Йі (92.5667), а бронза дісталася японкам Юкіко Інуї Такасі і Канамі Накамакі (91.3000).

Перемогу святкувала збірна України в хайлайтах із результатом 91.6667. Призерами також стали француженки (85.8000) і Ізраїль (78.9000), пише СпортАрена.

Нагадаємо, 10 березня українець Михайло Романчук здобув перемогу на турнірі у Мілані.





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