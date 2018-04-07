Українці виграли срібло і бронзу на міжнародному турнірі в Швеції

Михайло Романчук

Українські плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов здобули медалі змагань Malmsten Swim Open у Стокгольмі.

Про це пише Трибуна.

На дистанції 1500 м вільним стилем Романчук показав час 14:50.91, відставши на 10 секунд від німця Флоріана Веллброка і здобув срібну нагороду.

Бронзу виграв українець Сергій Фролов (14:56.81).

Нагадаємо, що українські синхроністки вдало виступили на етапі Світової серії в Парижі.