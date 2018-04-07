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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 09:37
Українці виграли срібло і бронзу на міжнародному турнірі в Швеції
|Михайло Романчук
Українські плавці Михайло Романчук і Сергій Фролов здобули медалі змагань Malmsten Swim Open у Стокгольмі.
Про це пише Трибуна.
На дистанції 1500 м вільним стилем Романчук показав час 14:50.91, відставши на 10 секунд від німця Флоріана Веллброка і здобув срібну нагороду.
Бронзу виграв українець Сергій Фролов (14:56.81).
Нагадаємо, що українські синхроністки вдало виступили на етапі Світової серії в Парижі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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