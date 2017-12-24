29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 14:17
Цуренко вирушила в Брісбен для підготовки до старту сезону
|Леся Цуренко
Друга ракетка України Леся Цуренко вже через тиждень почне новий сезон на турнірі Brisbane International.
На своїй сторінці в Twitter 28-річна тенісистка повідомила, що завершила свій збір в Дубаї і тепер відправляється до Брісбена.
Good bye Dubai! Brisbane - next! 🌇🛫🇦🇺 #dubai #tennis #brisbane До побачення, Дубай! Брісбен - наступний! pic.twitter.com/dZXxFgcEbW— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 24 грудня 2017 р.
"До побачення, Дубай! Брісбен - наступний!", - написала Леся.
Раніше була інформація, що Цуренко не зіграє з Австралією в Кубку Федерації.
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