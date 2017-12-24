Цуренко вирушила в Брісбен для підготовки до старту сезону

Леся Цуренко

Друга ракетка України Леся Цуренко вже через тиждень почне новий сезон на турнірі Brisbane International.

На своїй сторінці в Twitter 28-річна тенісистка повідомила, що завершила свій збір в Дубаї і тепер відправляється до Брісбена.

"До побачення, Дубай! Брісбен - наступний!", - написала Леся.

Раніше була інформація, що Цуренко не зіграє з Австралією в Кубку Федерації.