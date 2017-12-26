73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 15:28
Українська тенісистка перемогла на турнірі ITF в Туреччині
|Марина Чернишова
Українська тенісистка Марина Чернишова перемогла на турнірі ITF в Туреччині.
У фінальному поєдинку українка взяла гору над росіянкою Аліною Сіліч.
Додамо, що цей титул став для українки вже п'ятим в цьому році.
ITF
Жіночий турнір у Антальї, Туреччина
Призовий фонд - $ 15 000
Одиночний розряд
Фінал
Марина Чернишова (Україна) - Аліна Сіліч (Росія, Q) 6:0, 6:7(10)
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