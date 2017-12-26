Українська тенісистка перемогла на турнірі ITF в Туреччині

Марина Чернишова

Українська тенісистка Марина Чернишова перемогла на турнірі ITF в Туреччині.

У фінальному поєдинку українка взяла гору над росіянкою Аліною Сіліч.

Додамо, що цей титул став для українки вже п'ятим в цьому році.

ITF

Жіночий турнір у Антальї, Туреччина

Призовий фонд - $ 15 000

Одиночний розряд

Фінал

Марина Чернишова (Україна) - Аліна Сіліч (Росія, Q) 6:0, 6:7(10)