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26.12.2017  22:30

Двоє українців візьмуть участь в Australian Open

Сергій Стаховський / getty images

Сергій Стаховський і Даяна Ястрємская позмагаються за путівку до основної сітки австралійського Шолома.

Про це повідомляє спортарена.

Третьою представницею України в кваліфікації може стати чемпіонка юніорського Australian Open Марта Костюк, яка претендує на wild card.

Australian Open-2018 пройде з 15 до 28 січня в Мельбурні.

Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна спокусила підписників свого інстаграму короткою чорною сукнею.
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