126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 22:30
Двоє українців візьмуть участь в Australian Open
|Сергій Стаховський / getty images
Сергій Стаховський і Даяна Ястрємская позмагаються за путівку до основної сітки австралійського Шолома.
Про це повідомляє спортарена.
Третьою представницею України в кваліфікації може стати чемпіонка юніорського Australian Open Марта Костюк, яка претендує на wild card.
Australian Open-2018 пройде з 15 до 28 січня в Мельбурні.
Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна спокусила підписників свого інстаграму короткою чорною сукнею.
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