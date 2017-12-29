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29.12.2017  15:20

Українки вдало пройшли перше коло кваліфікації на турнірі у Брісбені

 Катерина Бондаренко

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко подолали перше коло кваліфікації турніру у Брісбені. 

Ястремська розібралася із білорускою Вірою Лапко 6:2, 6:4, а Бондаренко обіграла австралійку Наїкту Бейнс 6:1, 6:4.

У наступному колі добору Бондаренко зіграє проти ще однієї місцевої тенісистки - Джеймі Фруліс. Ястремська зустрінеться із росіянкою Наталією Віхлянцевою, яка є першим номером посіву кваліфайну. 

Якщо українки пройдуть другий раунд, то у вирішальній стадії турнірна сітка зведе їх в очному протистоянні. 

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $894,700

Кваліфікація

Перше коло

29 грудня

Даяна Ястремська - Віра Лапко - 6:2, 6:4

Катерина Бондаренко - Наїкта Бейнс - 6:1, 6:4

Раніше повідомлялося, що українка Еліна Світоліна візьме участь у новому турнірі в Москві.  


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