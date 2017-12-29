Українки вдало пройшли перше коло кваліфікації на турнірі у Брісбені
|Катерина Бондаренко
Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко подолали перше коло кваліфікації турніру у Брісбені.
Ястремська розібралася із білорускою Вірою Лапко 6:2, 6:4, а Бондаренко обіграла австралійку Наїкту Бейнс 6:1, 6:4.
У наступному колі добору Бондаренко зіграє проти ще однієї місцевої тенісистки - Джеймі Фруліс. Ястремська зустрінеться із росіянкою Наталією Віхлянцевою, яка є першим номером посіву кваліфайну.
Якщо українки пройдуть другий раунд, то у вирішальній стадії турнірна сітка зведе їх в очному протистоянні.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $894,700
Кваліфікація
Перше коло
29 грудня
Даяна Ястремська - Віра Лапко - 6:2, 6:4
Катерина Бондаренко - Наїкта Бейнс - 6:1, 6:4
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