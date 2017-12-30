117 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.12.2017 14:06
Долгополов дізнався суперника на турніру в Брісбені
|Олександр Долгополов/Instagram
Українець Олександр Долгополов зустрінеться у першому колі турніру ATP в австралійському Брісбені з аргентинцем Дієго Шварцманом.
Матч відбудеться зранку 31 грудня.
В пасиві Долгополова - одна поразка у єдиній зустрічі зі Шварцманом.
Додамо, що українець у 2012 році доходив до фіналу у Брісбені. Там він програв Енді Маррею.
Нагадаємо, Долгополов завершив сезон-2017 на 38-й сходинці рейтингу АТР.
Раніше повідомлялося, що українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться в фіналі кваліфікації Брісбена.
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