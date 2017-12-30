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30.12.2017  14:06

Долгополов дізнався суперника на турніру в Брісбені

 Олександр Долгополов/Instagram

Українець Олександр Долгополов зустрінеться у першому колі турніру ATP в австралійському Брісбені з аргентинцем Дієго Шварцманом.

Матч відбудеться зранку 31 грудня. 

В пасиві Долгополова - одна поразка у єдиній зустрічі зі Шварцманом.

Додамо, що українець у 2012 році доходив до фіналу у Брісбені. Там він програв Енді Маррею.

Нагадаємо, Долгополов завершив сезон-2017 на 38-й сходинці рейтингу АТР.

Раніше повідомлялося, що українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться в фіналі кваліфікації Брісбена.


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