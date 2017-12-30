Світоліна розповіла про найголовніші цілі на новий сезон

Еліна Світоліна/Скріншот

Найголовніше для української тенісистки Еліни Світоліної у 2018 році - віддаватися грі на 100 відсотків та обійтися без травм.

Про це заявила сама тенісистка в інтерв'ю офіційному сайту WTA.

"Задача на 2018 рік? Бути готовою на 100 відсотків, боротися у кожній грі. Бути готовою фізично та здоровою протягом усього сезону", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що 1 січня Світоліна стартує на турнірі в австрілйському Брісбені.

Також раніше повідомлялося, що українка Еліна Світоліна візьме участь у новому турнірі в Москві.