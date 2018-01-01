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01.01.2018  15:26

Цуренко також вийшла в друге коло турніру в Брісбені

Леся Цуренко

Леся Цуренко пройшла Ешлі Барті на шляху до другого раунду жіночого турніру в Брісбені.

Як відомо, раніше Еліна Світоліна стартувала з перемоги в Брісбені, а Катерина Бондаренко - програла.

Brisbane International

WTA Premier

Жіночий турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд - $ 894,700

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Ешлі Барті (Австралія, 8) 6:3, 6:2 
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