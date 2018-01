Цуренко також вийшла в друге коло турніру в Брісбені

Леся Цуренко пройшла Ешлі Барті на шляху до другого раунду жіночого турніру в Брісбені.

Як відомо, раніше Еліна Світоліна стартувала з перемоги в Брісбені, а Катерина Бондаренко - програла.

Brisbane International

WTA Premier

Жіночий турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд - $ 894,700

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Ешлі Барті (Австралія, 8) 6:3, 6:2

World No.17 Ash Barty stumbles at the first hurdle after a stunning performance from @LTsurenko. The Ukrainian runs out a 6-3 6-2 winner.#BrisbaneTENnis pic.twitter.com/mtCXvZpmc5