183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 15:26
Цуренко також вийшла в друге коло турніру в Брісбені
|Леся Цуренко
Леся Цуренко пройшла Ешлі Барті на шляху до другого раунду жіночого турніру в Брісбені.
Як відомо, раніше Еліна Світоліна стартувала з перемоги в Брісбені, а Катерина Бондаренко - програла.
Brisbane International
WTA Premier
Жіночий турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд - $ 894,700
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Ешлі Барті (Австралія, 8) 6:3, 6:2
World No.17 Ash Barty stumbles at the first hurdle after a stunning performance from @LTsurenko. The Ukrainian runs out a 6-3 6-2 winner.#BrisbaneTENnis pic.twitter.com/mtCXvZpmc5— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 1 січня 2018 р.
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