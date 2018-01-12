595 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 18:14
Офіційний сайт Australian Open жахливо облажався, написавши неправду про Світоліну. ФОТО
|Еліна Світоліна
Офіційний сайт Australian Open назвав першу ракетку України Еліну Світоліну росіянкою.
Цікаво, що стаття "висить" на сайті вже добу, але редактори досі не виправили помилку.
Нагадаємо, що Світоліна - фаворит Australian Open-2018 на думку букмекерів.
|Скриншот
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