Офіційний сайт Australian Open жахливо облажався, написавши неправду про Світоліну. ФОТО

Еліна Світоліна

Офіційний сайт Australian Open назвав першу ракетку України Еліну Світоліну росіянкою.

Цікаво, що стаття "висить" на сайті вже добу, але редактори досі не виправили помилку.

Нагадаємо, що Світоліна - фаворит Australian Open-2018 на думку букмекерів.