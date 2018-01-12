Цуренко без шансів поступилася у півфіналі турніру в Гобарті. ВІДЕО

Леся Цуренко/скріншот

Українська тенісистка Леся Цуренко зупинилася за крок до фіналу на турнірі в австралійському Гобарті.

У матчі 1/2 фіналу українка програла румунці Міхаелі Бузарнеску 2:6, 2:6.

Цікаво, що у цьому році Цуренко поступилася 29-річній тенісистці, яка ще ніколи не доходила до фіналів на турнірах WTA.

Таким чином, Цуренко лише повторила досягнення минулого сезону, коли вона поступилася у півфіналі Моніці Нікулеску, яка теж представляла Румунію.

WTA Hobart International

Гобарт (Австралія)

Призовий фонд - 226,750 долларів, покриття - хард

Друге коло

12 січня

Леся Цуренко (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 2:6, 2:6

Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.