59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 18:59
Цуренко без шансів поступилася у півфіналі турніру в Гобарті. ВІДЕО
|Леся Цуренко/скріншот
Українська тенісистка Леся Цуренко зупинилася за крок до фіналу на турнірі в австралійському Гобарті.
У матчі 1/2 фіналу українка програла румунці Міхаелі Бузарнеску 2:6, 2:6.
Цікаво, що у цьому році Цуренко поступилася 29-річній тенісистці, яка ще ніколи не доходила до фіналів на турнірах WTA.
Таким чином, Цуренко лише повторила досягнення минулого сезону, коли вона поступилася у півфіналі Моніці Нікулеску, яка теж представляла Румунію.
WTA Hobart International
Гобарт (Австралія)
Призовий фонд - 226,750 долларів, покриття - хард
Друге коло
12 січня
Леся Цуренко (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 2:6, 2:6
Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.
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