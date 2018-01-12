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12.01.2018  21:59

У WTA відзначили дії української тенісистки. ВІДЕО

 Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до номінації Удар дня від офіційного сайту WTA.

Жіноча асоціація відзначила дії Цуренко під час матчу 1/2 фіналу турніру у Гобарті, в якому українка несподівано легко поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску.

Проте, незважаючи на поразку 2:6, 2:6, Цуренко спромоглася на декілька красивих розіграшів. Зокрема, WTA відзначила її бекгенд (удар зі зворотнього боку) на початку поєдинку. 

Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.  

Як відомо, Цуренко візьме участь у Відкритій першості Австралії, яка стартує 14 січня. 
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