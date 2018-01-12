207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 21:59
У WTA відзначили дії української тенісистки. ВІДЕО
|Леся Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко потрапила до номінації Удар дня від офіційного сайту WTA.
Жіноча асоціація відзначила дії Цуренко під час матчу 1/2 фіналу турніру у Гобарті, в якому українка несподівано легко поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску.
Проте, незважаючи на поразку 2:6, 2:6, Цуренко спромоглася на декілька красивих розіграшів. Зокрема, WTA відзначила її бекгенд (удар зі зворотнього боку) на початку поєдинку.
Brilliant backhand from @LTsurenko! 👏 pic.twitter.com/uThyCWWyl9— WTA (@WTA) 12 січня 2018 р.
Нагадаємо, у рейтингу WTA Цуренко станом на 8 січня займала 43-ю сходинку.
Як відомо, Цуренко візьме участь у Відкритій першості Австралії, яка стартує 14 січня.
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