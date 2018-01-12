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12.01.2018  22:50

Визначилися суперники українців на Australian Open

 Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко/btu.org.ua

Стало відомо, з ким зіграють представники України на першому у сезоні турнірі серії Великий шолом Australian Open.

Отже, Олександр Долгополов зустрінеться із австрійцем Андреасом Гайдер-Мауерером.

Еліна Світоліна, яка на Відкритій першості Австралії в Мельбурні має 4-й номер посіву, зустрінеться із однією з переможниць кваліфікації. Леся Цуренко зіграє з росіянкою Натальєю Віхлянцевою. 

Ще одна представниця Росії - Анастасія Павлюченкова екзаменуватиме Катерину Козлову, а переможниця Australian Open у парному разряді в 2008 році Катерина Бондаренко зустрінеться із ще однією переможницею кваліфікаційного турніру. 

Відомо, що Козлова вийде на корт в ніч з 14 на 15 січня, у цей же час заплановано гру Долгополова, а Цуренко на наступний день. Розклад інших матчів за участю українців визначиться згодом. 

Cлід додати, що представництво українців на АО може збільшитися: так, у кваліфікації грають Марта Костюк та Даяна Ястремська. 

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вважається фаворитом Australian Open.

Нагадаємо, що Світоліна найближчим часом може очолити рейтинг WTA. 
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