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12.01.2018  23:57

Світоліна знову відзначилася перед стартом Australian Open

 Еліна Світоліна під час тренування на одному із кортів АО/Twitter

Фотографія українки Еліни Світоліної із вечірки гравців перед стартом Відкритої першості Австралії потрапила у офіційні соцмережі турніру.

Так, на світлині українка із щирою посмішкою позує перед камерою у чорній сукні із глибоким трикутним вирізом на грудях та оголеними руками. 

"Події Australian Open на тенісних кортах ще не розпочалися, проте деякі гравці скористалися нагодою покрасуватися на вечірці у готелі Accor", - підписане фото Світоліної у Twitter та Instagram Відкритої першості Австралії. 

Також крім Світоліної у Twitter з'явилося фото німецького тенісиста Саші Зверєва. 

Варто зазначити, що Світоліна перед Australian Open стала моделлю для презентації нового вбрання від Nike.

Цікаво, що офіційний сайт АО напередодні опублікував матеріал, у якому припустився жахливої помилки, назвавши Світоліну російською тенісисткою

Нагадаємо, у першому колі Світоліна зіграє із тенісисткою із кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вважається фаворитом Australian Open.
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