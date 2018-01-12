Світоліна знову відзначилася перед стартом Australian Open

Еліна Світоліна під час тренування на одному із кортів АО/Twitter

Фотографія українки Еліни Світоліної із вечірки гравців перед стартом Відкритої першості Австралії потрапила у офіційні соцмережі турніру.

Так, на світлині українка із щирою посмішкою позує перед камерою у чорній сукні із глибоким трикутним вирізом на грудях та оголеними руками.

"Події Australian Open на тенісних кортах ще не розпочалися, проте деякі гравці скористалися нагодою покрасуватися на вечірці у готелі Accor", - підписане фото Світоліної у Twitter та Instagram Відкритої першості Австралії.

Також крім Світоліної у Twitter з'явилося фото німецького тенісиста Саші Зверєва.

Варто зазначити, що Світоліна перед Australian Open стала моделлю для презентації нового вбрання від Nike.

Цікаво, що офіційний сайт АО напередодні опублікував матеріал, у якому припустився жахливої помилки, назвавши Світоліну російською тенісисткою.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна зіграє із тенісисткою із кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вважається фаворитом Australian Open.