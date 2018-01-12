Світоліна знову відзначилася перед стартом Australian Open
|Еліна Світоліна під час тренування на одному із кортів АО/Twitter
Фотографія українки Еліни Світоліної із вечірки гравців перед стартом Відкритої першості Австралії потрапила у офіційні соцмережі турніру.
Так, на світлині українка із щирою посмішкою позує перед камерою у чорній сукні із глибоким трикутним вирізом на грудях та оголеними руками.
"Події Australian Open на тенісних кортах ще не розпочалися, проте деякі гравці скористалися нагодою покрасуватися на вечірці у готелі Accor", - підписане фото Світоліної у Twitter та Instagram Відкритої першості Австралії.
Також крім Світоліної у Twitter з'явилося фото німецького тенісиста Саші Зверєва.
Варто зазначити, що Світоліна перед Australian Open стала моделлю для презентації нового вбрання від Nike.
Цікаво, що офіційний сайт АО напередодні опублікував матеріал, у якому припустився жахливої помилки, назвавши Світоліну російською тенісисткою.
Нагадаємо, у першому колі Світоліна зіграє із тенісисткою із кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вважається фаворитом Australian Open.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
|
02.11.2017
Еліна Світоліна: український прорив
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua