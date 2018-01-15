Українка виграла тенісний турнір в США

Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала переможницею турніру ITF в Дайтона-Біч.

У фінальному поєдинку Калініна в трьох сетах взяла гору на представницею США Грейс Мін.

Як відомо, в 2017-му році Калініна в США здобула титули в одиночному та парному розряді.

ITF

Жіночий турнір у Дайтона-Біч, США

Призовий фонд - $ 25 000

Одиночний розряд

Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) – 1:6, 7:5, 6:0