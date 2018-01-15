583 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 18:08
Українка виграла тенісний турнір в США
|Ангеліна Калініна
Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала переможницею турніру ITF в Дайтона-Біч.
У фінальному поєдинку Калініна в трьох сетах взяла гору на представницею США Грейс Мін.
Як відомо, в 2017-му році Калініна в США здобула титули в одиночному та парному розряді.
ITF
Жіночий турнір у Дайтона-Біч, США
Призовий фонд - $ 25 000
Одиночний розряд
Фінал
Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) – 1:6, 7:5, 6:0
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