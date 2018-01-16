Цуренко розповіла, як їй вдалося перемогти росіянку у важкій грі Australian Open

Леся Цуренко/Instagram

Українка Леся Цуренко не сподівалася, що її поєдинок із росіянкою Натальєю Віхлянцевою виявиться важким випробуванням для неї.

У першому колі Australian Open Цуренко переграла Віхлянцеву 3:6, 6:3, 6:4, зізнавшись, що на початку гри суперниця здивувала її.

"Мені приємно обіграти суперницю, яка показала фантастичний теніс. Прийшлося підлаштовуватися, боротися і за рахунок того, що я не здавалася, мені і вдалося перемогти", - зізналася Цуренко.

"До матчу ми знали, як грати проти неї, але я не очікувала таких потужних ударів. Все-таки я з нею декілька разів тренувалася, знала, як вона грає, але сьогодні гра Натальї була на високому рівні", - цитує українку btu.org.ua.

Додамо, що для Цуренко це перша перемога у Мельбурні з 2013 року.

У наступному колі турніру Цуренко зустрінеться із Агнешкою Радванською з Польщі. Матч відбудеться вранці 18 січня.

На Чемпіоні можна подивитися відеоогляд матчу Цуренко - Віхлянцева.

Раніше повідомлялося, що завдяки перемозі Цуренко українські тенісистки покращили результат 10-річної давнини за кількістю учасниць у другому колі АО.

Як відомо, у другому колі одиночного розряду Australian Open зіграє п'ятеро тенісистів з України.