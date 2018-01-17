Бондаренко сенсаційно обіграла росіянку та вийшла у третє коло Australian Open
|Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко несподівано легко здолала 15-у сіяну росіянку Анастасію Павлючєнкову 6:2, 6:3 у матчі другого кола Austrlian Open.
Українка захопила лідерство у матчі і, не дивлячись на два підряд програних гейми у другому сеті, спромоглася зробити брейк при рахунку 4:3, а потім взяла і свою подачу та з другого матч-болу виграла двобій.
Таким чином, Бондаренко помстилася за поразку співвітчизниці Катерини Козлової у першому раунді АО-2018.
Українка вперше з 2016 року вийшла у третє коло Мельбурна. Цікаво, що на тому турнірі вона у другому колі також переграла росіянку - Свєтлану Кузнєцову.
в 1/16 фіналу Бондаренко зіграє проти словачки Магдалени Рибарикової, яка у напруженому матчі здолала бельгійку Кірстен Фліпкенс.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
Друге коло
17 січня
Катерина Бондаренко (Україна) - Анастасія Павлючєнкова (Росія) - 6:2, 6:3
Це вже друга перемога українок над представницями Росії на Відкритій першості Австралії: раніше, Леся Цуренко здолала Наталью Віхлянцеву.
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