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17.01.2018  03:39

Бондаренко сенсаційно обіграла росіянку та вийшла у третє коло Australian Open

 Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко несподівано легко здолала 15-у сіяну росіянку Анастасію Павлючєнкову 6:2, 6:3 у матчі другого кола Austrlian Open

Українка захопила лідерство у матчі і, не дивлячись на два підряд програних гейми у другому сеті, спромоглася зробити брейк при рахунку 4:3, а потім взяла і свою подачу та з другого матч-болу виграла двобій. 

Таким чином, Бондаренко помстилася за поразку співвітчизниці Катерини Козлової у першому раунді АО-2018. 

Українка вперше з 2016 року вийшла у третє коло Мельбурна. Цікаво, що на тому турнірі вона у другому колі також переграла росіянку - Свєтлану Кузнєцову. 

в 1/16 фіналу Бондаренко зіграє проти словачки Магдалени Рибарикової, яка у напруженому матчі здолала бельгійку Кірстен Фліпкенс.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Друге коло

17 січня

Катерина Бондаренко (Україна) - Анастасія Павлючєнкова (Росія) - 6:2, 6:3 

Це вже друга перемога українок над представницями Росії на Відкритій першості Австралії: раніше, Леся Цуренко здолала Наталью Віхлянцеву.  


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