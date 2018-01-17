344 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 04:57
На Australian Open відбудеться українське дербі: Світоліна пробилася у третє коло, вийшовши на Костюк
|Еліна Світоліна
Четверта сіяна на Australian Open-2018 Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру.
У другому раунді змагань українка у напруженій боротьбі здолала чешку Катерину Синякову 4:6, 6:2, 6:1. У першій партії у Світоліної виникли певні проблеми, але згодом їй вдалося налагодити свою гру та довести поєдинок до перемоги.
Таким чином, в 1/16 фіналу Відкритої першості Австралії відбудеться українське дербі - Еліна Світоліна зіграє з Мартою Костюк, яка у своєму матчі другого кола перемогла австралійку Олівію Роговску.
Раніше повідомлялося, що у третє коло Australian Open вийшла українка Катерина Бондаренко.
Також зазначимо, що у другому колі одиночного розряду зіграють ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Леся Цуренко.
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Еліна Світоліна: український прорив
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