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17.01.2018  04:57

На Australian Open відбудеться українське дербі: Світоліна пробилася у третє коло, вийшовши на Костюк

 Еліна Світоліна

Четверта сіяна на Australian Open-2018 Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру.

У другому раунді змагань українка у напруженій боротьбі здолала чешку Катерину Синякову 4:6, 6:2, 6:1. У першій партії у Світоліної виникли певні проблеми, але згодом їй вдалося налагодити свою гру та довести поєдинок до перемоги.

Таким чином, в 1/16 фіналу Відкритої першості Австралії відбудеться українське дербі - Еліна Світоліна зіграє з Мартою Костюк, яка у своєму матчі другого кола перемогла австралійку Олівію Роговску.  

Раніше повідомлялося, що у третє коло Australian Open вийшла українка Катерина Бондаренко.

Також зазначимо, що у другому колі одиночного розряду зіграють ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Леся Цуренко.

 
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