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17.01.2018  22:54

Леся Цуренко проти екс-другої ракетки світу в другому колі Australian Open

Леся Цуренко

18 січня орієнтовно о 2-й годині ночі за київским часом Леся Цуренко спробує вийти до третього кола Гранд Слему.

Супернецею киянки буде дуже сильна полька, екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська, яка наразі є 35-ю в рейтингу WTA.

До цього суперниці зустрічалися між собою лише одного разу в далекому 2012 році.

Тоді, на грунтовому турнірі в Базелі Агнешка не залишила жодного шансу Лесі 6:1, 6:0

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Друге коло

18 січня

Жінки

Леся Цуренко - Агнешка Радванська (Польща)

Початок матчу - 02:00

Корт - 8

Нагадаємо, що тріумфально пройшли друге коло АО три інші українки: Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Також до третього кола пробився і Олександр Долгополов.
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