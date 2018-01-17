Леся Цуренко проти екс-другої ракетки світу в другому колі Australian Open
|Леся Цуренко
18 січня орієнтовно о 2-й годині ночі за київским часом Леся Цуренко спробує вийти до третього кола Гранд Слему.
Супернецею киянки буде дуже сильна полька, екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська, яка наразі є 35-ю в рейтингу WTA.
До цього суперниці зустрічалися між собою лише одного разу в далекому 2012 році.
Тоді, на грунтовому турнірі в Базелі Агнешка не залишила жодного шансу Лесі 6:1, 6:0
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
Друге коло
18 січня
Жінки
Леся Цуренко - Агнешка Радванська (Польща)
Початок матчу - 02:00
Корт - 8
Нагадаємо, що тріумфально пройшли друге коло АО три інші українки: Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Еліна Світоліна.
Також до третього кола пробився і Олександр Долгополов.
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua