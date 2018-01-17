Леся Цуренко проти екс-другої ракетки світу в другому колі Australian Open

Леся Цуренко

18 січня орієнтовно о 2-й годині ночі за київским часом Леся Цуренко спробує вийти до третього кола Гранд Слему.

Супернецею киянки буде дуже сильна полька, екс-друга ракетка світу Агнешка Радванська, яка наразі є 35-ю в рейтингу WTA.

До цього суперниці зустрічалися між собою лише одного разу в далекому 2012 році.

Тоді, на грунтовому турнірі в Базелі Агнешка не залишила жодного шансу Лесі 6:1, 6:0

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Друге коло

18 січня

Жінки

Леся Цуренко - Агнешка Радванська (Польща)

Початок матчу - 02:00

Корт - 8

Нагадаємо, що тріумфально пройшли друге коло АО три інші українки: Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Також до третього кола пробився і Олександр Долгополов.