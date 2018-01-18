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18.01.2018  22:57

Українці на Australian Open: розклад матчів третього кола, прогноз букмекерів


19 січня четверо українських тенісистів зіграють матчі третього кола Australian Open-2018.

На цій стадії змагань Україну представлятимуть: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

При цьому Костюк та Світоліна зійдуться в очному протистоянні. Цей матч відбудеться на головному корті Мельбурн Парку і стане першим поєдинком у п'ятницю за участю українців. 

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

Третє коло

19 січня

Чоловіки

Олександр Долгополов (Україна) - Дієго Шварцман (Аргентина)

Початок матчу - не раніше 07:00

Котировки букмекерів - 2,10 - 1,73

Жінки

Марта Костюк (Україна) - Еліна Світоліна (Україна)

Початок матчу - не раніше 03:15

Котировки букмекерів - 10 - 1,05

Катерина Бондаренко (Україна) - Магдалена Рибарікова (Словаччина)

Початок матчу - не раніше 06:00.

Котировки букмекерів - 2,10 - 1,73

Раніше повідомлялося, що 18 січня Відкриту першість Австралії на стадії другого кола залишила українка Леся Цуренко.
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