Українці на Australian Open: розклад матчів третього кола, прогноз букмекерів
19 січня четверо українських тенісистів зіграють матчі третього кола Australian Open-2018.
На цій стадії змагань Україну представлятимуть: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.
При цьому Костюк та Світоліна зійдуться в очному протистоянні. Цей матч відбудеться на головному корті Мельбурн Парку і стане першим поєдинком у п'ятницю за участю українців.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
Третє коло
19 січня
Чоловіки
Олександр Долгополов (Україна) - Дієго Шварцман (Аргентина)
Початок матчу - не раніше 07:00
Котировки букмекерів - 2,10 - 1,73
Жінки
Марта Костюк (Україна) - Еліна Світоліна (Україна)
Початок матчу - не раніше 03:15
Котировки букмекерів - 10 - 1,05
Катерина Бондаренко (Україна) - Магдалена Рибарікова (Словаччина)
Початок матчу - не раніше 06:00.
Котировки букмекерів - 2,10 - 1,73
Раніше повідомлялося, що 18 січня Відкриту першість Австралії на стадії другого кола залишила українка Леся Цуренко.
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