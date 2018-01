Світоліна завершила казку Костюк на Australian Open

Еліна Світоліна впевнено перемогла Марту Костюк 6:2, 6:2 у третьому раунді Відкритої першості Австралії.

Як і очікувалося, в українському дербі на Australian Open перший план вийшов досвід Світоліної, яка хоч і не показала свій найкращий теніс, проте досягла результату.

15-річна Костюк занадато багато помилялася, не спромоглася владнати із нервами та не створила суперниці особливих проблем.

Матч тривав усього 59 хвилин - розіграші не затягувалися, а майже всі свої гейми Світоліна брала із великою перевагою

