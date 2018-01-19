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19.01.2018  05:51

Світоліна завершила казку Костюк на Australian Open


Еліна Світоліна впевнено перемогла Марту Костюк 6:2, 6:2 у третьому раунді Відкритої першості Австралії.

Як і очікувалося, в українському дербі на Australian Open перший план вийшов досвід Світоліної, яка хоч і не показала свій найкращий теніс, проте досягла результату. 

15-річна Костюк занадато багато помилялася, не спромоглася владнати із нервами та не створила суперниці особливих проблем. 

Матч тривав усього 59 хвилин - розіграші не затягувалися, а майже всі свої гейми Світоліна брала із великою перевагою 

Зазначимо, що Костюк спромоглася зробити брейк у першому геймі матчу, але надалі у неї виникли серйозні проблеми із подачею. Так у першій партії вона допустила 6 подвійних помилок, а також 17 невимушених помилок (у Світоліної - 7). 

Після перерви ситуація особливо не змінилася - молодшій українці вдалося взяти лише два гейми (на своїй подачі). Квінтесенцією неготовності Костюк протистояти досвідченій суперниці став фінальний розіграш - Костюк двічі помилилася під час подачі. 

Після гри тенісистка обнялися, а на трибунах корту прозвучало гасло "Слава Україні!". 

 

Додамо, що Світоліна вперше у кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу Australian Open. На цій стадії змагань українка зустрінеться із ще однією представницею Чехії Денісою Аллертовою. Нагадаємо, що у другому колі Світоліна здолала чешку Катеріну Синякову. 

Як відомо, Костюк була наймолодшою тенісисткою АО-2018, а також першою із 1997 року, кому вдалося у такому віці пробитися у третій раунд турнірів Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що 19 січня на корт вийдуть ще двоє представників України - Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко
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