Костюк: Чому я програла? Думала, що Світоліна - неймовірна, що вона - бог
Еліна Світоліна не змогла впоратися із хвилюванням та програла Еліні Світоліній в 1/16 фіналу Australian Open (2:6, 2:6).
Про це 15-річна тенісистка розповіла, коментуючи результат поєдинку.
"Від нинішнього матчу я взяла доволі багато. Скільки коштує годинний урок від Світоліної? А я отримала його безплатно", - заявила Костюк.
"Чи були у мене шанси? Так, проте я думала, що вона - неймовірна, що вона - як бог. І нічого не змогла з цим зробити. Коли я граю проти сильних гравців, то не вірю, що можу їх подолати. А проти такої тенісистки, яка входить у топ-5, я грала вперше", - цитує талановиту тенісистку btu.org.ua.
Нагадаємо, 15-річна Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open, а також побила на турнірі декілька рекордів.
Раніше Світоліна високо оцінила перспективи Костюк у світовому тенісі.
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