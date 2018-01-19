Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
217 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.01.2018  21:45

Українець наблизився до титулу на турнірі в Німеччині

 

Українець Сергій Стаховський вийшов у півфінал турніру серії Atp Challenger у німецькому Кобленці.

В 1/4 фіналу киянин впевнено обіграв єгиптянина Мохаммеда Савфата 6:2, 6:1.

За вихід у фінал Стах посперечається із місцевим гравцем Матсом Мораїнгом, який наразі займає 205-е місце у рейтингу АТР. Нагадаємо, що сам Стаховський йде поза топ-100, проте може повернутися туди у разі перемоги на змаганнях. 

Coblenz-Open

Турнір серії ATP Challenger

Кобленц (Німеччина)

Призовий фонд - 43000 Євро, покриття - хард

1/4 фіналу

Сергій Стаховський (Україна) - Мохаммед Савфат (Єгипет) - 6:2, 6:1 

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Олександр Долгополов залишив Australian Open на стадії 1/16 фіналу.

Що стосується Стаховського, то він у Мельбурні не здолав кваліфікаційний бар'єр
Читай також
Стаховський програв у першому раунді турніру в Братиславі
Стаховський не пройшов кваліфікацію турніру АТР у Відні
Стаховський з поразки розпочав новий сезон
Стаховський вибуває з турніру в Антверпені


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
00:10
Футбол. Хетафе та Атлетик зіграли у результативну нічию у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії
19.01.2018
23:51
Футбол. Марсель здобув перемогу у матчі 22-го туру чемпіонату Франції, вийшовши на 2-е місце
23:29
Футбол. Боруссія зіграла внічию із Гертою у матчі 19-го туру чемпіонату Німеччини, Ярмоленко вийшов на заміну
22:48
Футбол. Призетко розповів про плани Полісся на зимову перерву
22:25
Теніс. Костюк хоче зіграти у Fed Cup за збірну України
22:08
Футбол. В Іспанії впевнені, що Роналду не повернеться в Манчестер Юнайтед
21:45
Теніс. Українець наблизився до титулу на турнірі в Німеччині
21:27
Баскетбол. БІПА із сиреною вирвала перемогу над Запоріжжям, Хімік здолав Миколаїв. Матчі Суперліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!