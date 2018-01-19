Українець наблизився до титулу на турнірі в Німеччині

Українець Сергій Стаховський вийшов у півфінал турніру серії Atp Challenger у німецькому Кобленці.

В 1/4 фіналу киянин впевнено обіграв єгиптянина Мохаммеда Савфата 6:2, 6:1.

За вихід у фінал Стах посперечається із місцевим гравцем Матсом Мораїнгом, який наразі займає 205-е місце у рейтингу АТР. Нагадаємо, що сам Стаховський йде поза топ-100, проте може повернутися туди у разі перемоги на змаганнях.

Coblenz-Open

Турнір серії ATP Challenger

Кобленц (Німеччина)

Призовий фонд - 43000 Євро, покриття - хард

1/4 фіналу

Сергій Стаховський (Україна) - Мохаммед Савфат (Єгипет) - 6:2, 6:1

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Олександр Долгополов залишив Australian Open на стадії 1/16 фіналу.

Що стосується Стаховського, то він у Мельбурні не здолав кваліфікаційний бар'єр.