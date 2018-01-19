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19.01.2018  22:25

Костюк хоче зіграти у Fed Cup за збірну України

 Марта Костюк у формі збірної України/btu.org.ua

Рекордсменка Australian Open 15-річна Марта Костюк може дебютувати за збірну України у Кубку Федерації. 

Про таку можливіть талановита українка розповіла після вильоту з Відкритої першості Австралії та за декілька тижнів до матчу української команди проти Австралії. 

"Мені подобається грати у Кубку Федерації, і не важливо, який це турнір - юніорський чи дорослий. Я люблю грати за свою країну", - заявила Костюк. 

"Я знаю, як треба грати у команді. Коли я у збірній, то завжди віддаюся до кінця. Не важливо, що відбувається, я завжди борюся", - цитує українку btu.org.ua.

Також Костюк розповіла, що найближчі декілька днів вона присвятить відпочинку, потім з'їздить на Тасманію, після чого приїду в Канберру, де й 11-12 лютого відбудеться матч Fed Cup.

Нагадаємо, Костюк є чемпіонкою Європи у категорії до 14 років. Цей титул вона завоювала в українській збірній у 2016 році. 

Раніще Костюк розповіла, що стало причиною її поразки Еліні Світоліній у третьому колі Australian Open


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