Костюк хоче зіграти у Fed Cup за збірну України

Марта Костюк у формі збірної України/btu.org.ua

Рекордсменка Australian Open 15-річна Марта Костюк може дебютувати за збірну України у Кубку Федерації.

Про таку можливіть талановита українка розповіла після вильоту з Відкритої першості Австралії та за декілька тижнів до матчу української команди проти Австралії.

"Мені подобається грати у Кубку Федерації, і не важливо, який це турнір - юніорський чи дорослий. Я люблю грати за свою країну", - заявила Костюк.

"Я знаю, як треба грати у команді. Коли я у збірній, то завжди віддаюся до кінця. Не важливо, що відбувається, я завжди борюся", - цитує українку btu.org.ua.

Також Костюк розповіла, що найближчі декілька днів вона присвятить відпочинку, потім з'їздить на Тасманію, після чого приїду в Канберру, де й 11-12 лютого відбудеться матч Fed Cup.

Нагадаємо, Костюк є чемпіонкою Європи у категорії до 14 років. Цей титул вона завоювала в українській збірній у 2016 році.

Раніще Костюк розповіла, що стало причиною її поразки Еліні Світоліній у третьому колі Australian Open.