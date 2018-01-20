682 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 18:08
Чи зможе Світоліна виграти Australian Open: букмекери дали прогноз
Українка Еліна Світоліна продовжує перебувати у ранзі головного фаворита Australian Open.
Про це говорять котировки букмекерів із авторитетної контори William Hill.
На перемогу українки, яка зіграє на стадії 1/8 фіналу турніру, можна поставити із коефіцієнтом 5,0.
Також доволі високо розцінюються шанси Кароліни Плішкової (6,50) та Сімони Халеп (9,0).
Раніше повідомлялося, що у третьому колі АО-2018 Світоліна в українському дербі впевнено здолала 15-річну Марту Костюк.
Нагадаємо, Світоліну розцінювали як головного фаворита ще до старту турніру.
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