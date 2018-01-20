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20.01.2018  19:48

Стаховський зупинився за крок до фіналу турніру в Німеччині

 Сергй Стаховський/Slovenia Open

Українець Сергій Стаховський не зміг вийти у фінал турніру ATP Challenger у німецькому Кобленці.

У матчі 1/2 фіналу українець програв місцевому тенісисту Матсу Мораїнгу 4:6, 3:6. 

Матч продовжувався 74 хвилини, за які Стаховський так і зумів чимось здивувати суперника. Більше того, українець програвши три гейми на своїй подачі, не зумів реалізувати два брейк-поїнти. 

Coblenz-Open

Турнір серії ATP Challenger

Кобленц (Німеччина)

Призовий фонд - 43000 Євро, покриття - хард

1/2 фіналу

Сергій Стаховський - Матс Мораїнг - 4:6, 3:6

Раніше повідомлялося, що Стаховський не спромігся пройти кваліфікацію Australian Open.
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