63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.01.2018 19:48
Стаховський зупинився за крок до фіналу турніру в Німеччині
|Сергй Стаховський/Slovenia Open
Українець Сергій Стаховський не зміг вийти у фінал турніру ATP Challenger у німецькому Кобленці.
У матчі 1/2 фіналу українець програв місцевому тенісисту Матсу Мораїнгу 4:6, 3:6.
Матч продовжувався 74 хвилини, за які Стаховський так і зумів чимось здивувати суперника. Більше того, українець програвши три гейми на своїй подачі, не зумів реалізувати два брейк-поїнти.
Coblenz-Open
Турнір серії ATP Challenger
Кобленц (Німеччина)
Призовий фонд - 43000 Євро, покриття - хард
1/2 фіналу
Сергій Стаховський - Матс Мораїнг - 4:6, 3:6
Раніше повідомлялося, що Стаховський не спромігся пройти кваліфікацію Australian Open.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua