Стаховський зупинився за крок до фіналу турніру в Німеччині

Сергй Стаховський/Slovenia Open

Українець Сергій Стаховський не зміг вийти у фінал турніру ATP Challenger у німецькому Кобленці.

У матчі 1/2 фіналу українець програв місцевому тенісисту Матсу Мораїнгу 4:6, 3:6.

Матч продовжувався 74 хвилини, за які Стаховський так і зумів чимось здивувати суперника. Більше того, українець програвши три гейми на своїй подачі, не зумів реалізувати два брейк-поїнти.

Coblenz-Open

Турнір серії ATP Challenger

Кобленц (Німеччина)

Призовий фонд - 43000 Євро, покриття - хард

1/2 фіналу

Сергій Стаховський - Матс Мораїнг - 4:6, 3:6

Раніше повідомлялося, що Стаховський не спромігся пройти кваліфікацію Australian Open.